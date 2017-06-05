Россия ожидает, что катарский скандал не отразится на венском соглашении

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация вокруг разрыва рядом стран дипломатических отношений с Катаром из-за связей Дохи с шиитскими повстанцами-хуситами и радикальными группировками не должна отразиться на соглашении о сокращении добычи нефти стран, входящих и не входящих в ОПЕК, заявил РИА Новости в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков.

"Что касается соглашения, то это документ имеет не политическую, а экономическую направленность, поэтому я не думаю, что это как-то сильно отразится на выполнении соглашения. Это многостороннее соглашение, и отнюдь не все страны вышли из дипломатических отношений с Катаром. Я думаю, что никаких больших изменений здесь ожидать не стоит", — сказал собеседник агентства.

Воронков добавил, что объявленный разрыв дипотношений сказался "только на том, что цена на нефть начала расти, что означает, что в регионе наступает некая политическая дестабилизация, это проявляются признаки такой дестабилизации".

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах. Также временное правительство Ливии и власти Йнемена в понедельник заявили об аналогичном разрыве отношений с Катаром.

Государства ОПЕК и другие нефтедобывающие страны 25 мая приняли решение продлить на 9 месяцев соглашение по сокращению добычи нефти. Стороны намерены обсудить его исполнение на встрече в ноябре. Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ и Катар входят в ОПЕК и, таким образом, являются участниками сделки.