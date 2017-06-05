Голикова рассказала о плюсах повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста в России позволит лучше сбалансировать пенсионный фонд в краткосрочном периоде, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

Она отметила, что это принесет пользу в краткосрочном периоде, поскольку пенсионный взнос — это отложенная заработная плата.

Голикова добавила, что в долгосрочной перспективе необходимо просчитать, когда источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан и государству придется выплачивать то, что ранее было сэкономлено.

Кроме того глава Счетной палаты отметила, что пока этот вопрос обсуждают только финансисты, доверия со стороны населения не будет: россияне считают, что таким образом государство просто решает финансовые проблемы за их счет.

"Думаю, нужно говорить не о том, что в России увеличивается продолжительность жизни, что имеет место, а что увеличивается продолжительность трудоспособного возраста. Нужно мыслить именно в этом направлении и думать, в каких условиях жил и трудился соответствующий гражданин", — добавила Голикова.