Эксперт прогнозирует рост цен на нефть в связи с катарским дипскандалом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация вокруг Катара является серьезным фактором роста цен на нефть, считает аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров.
"Появление еще одного очага напряженности, по моему мнению, это довольно серьезный фактор, который будет поддерживать или толкать цены вверх", — сказал Нестеров РИА Новости.
"В отношении цен на нефть эта ситуация должна сыграть положительную роль. Любое обострение ситуации на Ближнем Востоке ведет к спекулятивному росту цен на нефть", — отметил эксперт.
Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне ситуации с Катаром. По состоянию на 10.01 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,98% — до 50,44 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть WTI — на 1,03%, до 48,15 доллара за баррель.