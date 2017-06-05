Эксперт прогнозирует рост цен на нефть в связи с катарским дипскандалом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация вокруг Катара является серьезным фактором роста цен на нефть, считает аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

"Появление еще одного очага напряженности, по моему мнению, это довольно серьезный фактор, который будет поддерживать или толкать цены вверх", — сказал Нестеров РИА Новости.

"В отношении цен на нефть эта ситуация должна сыграть положительную роль. Любое обострение ситуации на Ближнем Востоке ведет к спекулятивному росту цен на нефть", — отметил эксперт.

Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне ситуации с Катаром. По состоянию на 10.01 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,98% — до 50,44 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть WTI — на 1,03%, до 48,15 доллара за баррель.