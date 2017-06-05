В "Новатэк" предостерегли от повышения тарифа на транспортировку газа

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Необоснованные решения по росту тарифа на транспортировку газа независимыми компаниями могут привести к дефициту газа в РФ, заявил журналистам председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"По нашему мнению, надо сначала принять методику (расчета транспортного тарифа — ред.), а потом утверждать тарифы, а до этого не принимать никаких решений. Я считаю, это очень правильно. Ведь еще в конце 90-х — начале 2000-х был дефицит и распределение газа по лимитам. Необоснованные решения с транспортным тарифом, с экспериментами в отдельно взятых регионах по регулированию цен на газ могут к этому привести", — сказал Михельсон.

"По нашему глубокому убеждению, на сегодняшний день транспортный тариф завышен. Есть и другие участники газового рынка, и у них тоже такое же мнение", — отметил он.

Ранее ФАС опубликовала ряд проектов приказов по индексации цен на газ "Газпрома" и тарифов на транспорт газа независимых производителей с 1 июля 2017 года на 3,9%. Согласно предложениям, планируется новое значение понижающего коэффициента, являющегося составной частью формулы цены газа, добываемого "Газпромом" и его аффилированными лицами, реализуемого потребителям РФ, в размере 0,9926. Действующий понижающий коэффициент составляет 0,6160.

Дискуссия относительно индексации тарифа на транспорт газа развернулась в прошлом году. Предполагалось, что он вырастет на 2% с июля 2016 года, однако независимые производители газа не раз обращались с просьбой не увеличивать тариф или даже его снизить. Власти РФ решили тариф не увеличивать.