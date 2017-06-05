Крупнейшего в Сибири производителя рыбной продукции признали банкротом

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Крупнейший в Сибири производитель рыбной продукции красноярская компания "Делси-С" признана банкротом, сообщается на сайте Арбитражного суда Красноярского края.

По информации ведомства, сумма долга перед "Сбербанком" составляет 257 277 990 рублей. Судебное разбирательство по делу назначено на 2 октября 2017 года.

"Признать обоснованным заявление публичного акционерного общества "Сбербанк России" о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью "Делси-С" и ввести в отношении должника процедуру наблюдения", — говорится в сообщении.

Компания "Делси-С" основана в 1995 году и является крупнейшим производителем рыбной продукции в Сибири. На сайте компании сообщается, что в ассортименте более 200 видов продукции. Получить комментарии в компании пока не удалось.