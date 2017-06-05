Сечин назвал целью антироссийских санкций влияние на выборы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Санкции против России были введены для оказания негативного влияния на социально-экономическую ситуацию в стране и таким образом для воздействия на выборы, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Цель (санкций) состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию. Сделать ее хуже и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение", — заявил Сечин в интервью изданию Financial Times

Он также отметил, что не любит говорить о санкциях и считает их неоправданными и "даже незаконными". "Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики", — указал глава "Роснефти".

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Следующие президентские выборы в РФ пройдут в марте 2018 года. Действующий глава РФ Владимир Путин пообещал, что сделает все, чтобы обеспечить проведение избирательной кампании 2018 года в строгом соответствии с конституцией. При этом он не стал отвечать на вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также говорил, что тема президентских выборов пока не стоит в кремлевской повестке дня.