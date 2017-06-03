Ингушетия поднялась на 32 пункта в рейтинге состояния инвестклимата

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что благодаря поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и изучению опыта других регионов республика поднялась на 32 пункта в рейтинге инвестклимата.

Как отмечает Евкуров, результаты были озвучены на круглом столе "Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В Ингушетии наблюдается устойчивый рост экономических показателей, модель развития экономики оправдывает себя. Регион достиг больших успехов в промышленности, сельском хозяйстве, бизнесе и в других отраслях экономики. Об этом говорит и серьезный скачок в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, где Ингушетия поднялась сразу на 32 пункта… На проведенную работу положительно сказалась оказанная поддержка команды АСИ, которая часто бывала в Ингушетии, а также изучение опыта регионов", — написал Евкуров на своей странице в Instagram.

Публикация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov) Июн 3 2017 в 7:28 PDT

Как пишет Евкуров, в ходе ПМЭФ гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что Ингушетия единственная в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) регион, показавший "такой серьезный рост по оценкам предпринимателей".

"Я рад, что работу нашей команды особо отметили и высоко оценили. Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции. Поэтому власти республики не собираются сбавлять темпы, а напротив, будут усиливать работу в повышении инвестиционной привлекательности Ингушетии", — добавил глава Ингушетии.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.