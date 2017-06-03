Ингушетия поднялась на 32 пункта в рейтинге состояния инвестклимата
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что благодаря поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и изучению опыта других регионов республика поднялась на 32 пункта в рейтинге инвестклимата.
Как отмечает Евкуров, результаты были озвучены на круглом столе "Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В Ингушетии наблюдается устойчивый рост экономических показателей, модель развития экономики оправдывает себя. Регион достиг больших успехов в промышленности, сельском хозяйстве, бизнесе и в других отраслях экономики. Об этом говорит и серьезный скачок в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, где Ингушетия поднялась сразу на 32 пункта… На проведенную работу положительно сказалась оказанная поддержка команды АСИ, которая часто бывала в Ингушетии, а также изучение опыта регионов", — написал Евкуров на своей странице в Instagram.
Как пишет Евкуров, в ходе ПМЭФ гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что Ингушетия единственная в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) регион, показавший "такой серьезный рост по оценкам предпринимателей".
"Я рад, что работу нашей команды особо отметили и высоко оценили. Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции. Поэтому власти республики не собираются сбавлять темпы, а напротив, будут усиливать работу в повышении инвестиционной привлекательности Ингушетии", — добавил глава Ингушетии.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".
На фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".
На панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.
Также на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФ
Николя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.
На фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).
На фото: посетители ПМЭФ.
Стенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
В кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Также глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.
На фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.
На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.