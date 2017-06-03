Индекс промпроизводства регионов СКФО за первый квартал составил почти 108%
17:3703.06.2017
(обновлено: 17:46 03.06.2017)
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Индекс промышленного производства регионов Северного Кавказа за первый квартал 2017 года превысил общероссийский и составил 107,9%, сообщили в пресс-службе Минкавказа со ссылкой на главу министерства Льва Кузнецова.
Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в рамках Петербургского международного экономического форума принял участие в заседании консультативной комиссии государственного совета под председательством помощника президента РФ Игоря Левитина.
"Министр Лев Кузнецов, выступая на заседании, отметил, что индекс промышленного производства в СКФО за 2016 год превысил среднероссийский и составил 106,6% (по Российской Федерации – 99,7%). За 1 квартал 2017 года этот показатель также превышает среднероссийский – 107,9% против 100,1%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что у регионов СКФО имеется потенциал для дальнейшего промышленного роста, в том числе в производстве высокотехнологичной продукции. Кузнецов назвал ряд предприятий, которые могут выступить "локомотивом" промышленного роста. Среди них "Монокристалл" — лидер по производству искусственного сапфира в России, который входит в тройку мировых лидеров по его выращиванию. Более 90% продукции, выпускаемой предприятием, поставляется на внешний рынок.
Еще одно предприятие "Арнест" — крупнейший производитель парфюмерно-косметической продукции на территории Российской Федерации и стран СНГ, активно участвующий в процессе импортозамещения. В выступлении министр подчеркнул, что в настоящее время Минкавказом России оказывается содействие субъектам СКФО в развитии промышленного комплекса.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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