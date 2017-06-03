НСПК создала систему защиты платежей карт "Мир", не зависящую от Visa

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) завершила формирование платформы безопасной электронной коммерции MirAccept 2.0, которая построена на базе стандартов международной организации EMVCo и уже не зависит от международной платёжной системы Visa; ожидается, что первые подключения банков в промышленном режиме начнутся в августе, сообщил глава НСПК Владимир Комлев.

При использовании технологии 3D Secure держатель карты подтверждает каждую операцию по своей карте специальным одноразовым паролем, который он получает в виде смс на свой мобильный телефон. В настоящее время в системе НСПК для карт платежной системы "Мир" используется полностью своя система MirAccept. Однако данная система пока опирается на стандарты 3D Secure 1.0, правообладателем которой является Visa.

"Мы завершили формирование своей платформы и она построена. Это одно из наших конкурентных преимуществ. Действительно, платформа MirAccept 2.0, построенная на стандартах EMVСо, уже независима от патентов и прав какой-то конкретной системы", — сказал Комлев в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

При этом в НСПК рассчитывают, что первые подключения банков к сервису MirAccept по новому протоколу начнутся в августе 2017 года. По словам Комлева, услуги НСПК по подключению и сертификации банков по этому протоколу будут бесплатны в течение года с момента старта платформы – до 31 июля 2018 года.

Вместе с тем, полномасштабный запуск этого протокола защиты также потребует развития своих систем на стороне банков. "Самое главное, что мы обеспечили бесшовное взаимодействие между банками независимо от использования ими протокола 1.0 или 2.0", — пояснил глава НСПК.

В новой версии протокола держатель карты сможет безопасно оплачивать товары и услуги не только через web-браузер, но и непосредственно в приложении интернет-магазина в своем смартфоне или планшете, а банк может использовать несколько режимов аутентификации клиента — либо с помощью смс с одноразовым паролем, как это работает сейчас, либо принять решение о подтверждении операции по карте на основе анализа расширенного набора данных. Например, на основе параметров транзакции и устройства пользователя, а также оценки рисков.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.