НСПК создала систему защиты платежей карт "Мир", не зависящую от Visa

16:4903.06.2017
(обновлено: 16:55 03.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) завершила формирование платформы безопасной электронной коммерции MirAccept 2.0, которая построена на базе стандартов международной организации EMVCo и уже не зависит от международной платёжной системы Visa; ожидается, что первые подключения банков в промышленном режиме начнутся в августе, сообщил глава НСПК Владимир Комлев.
При использовании технологии 3D Secure держатель карты подтверждает каждую операцию по своей карте специальным одноразовым паролем, который он получает в виде смс на свой мобильный телефон. В настоящее время в системе НСПК для карт платежной системы "Мир" используется полностью своя система MirAccept. Однако данная система пока опирается на стандарты 3D Secure 1.0, правообладателем которой является Visa.
"Мы завершили формирование своей платформы и она построена. Это одно из наших конкурентных преимуществ. Действительно, платформа MirAccept 2.0, построенная на стандартах EMVСо, уже независима от патентов и прав какой-то конкретной системы", — сказал Комлев в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
При этом в НСПК рассчитывают, что первые подключения банков к сервису MirAccept по новому протоколу начнутся в августе 2017 года. По словам Комлева, услуги НСПК по подключению и сертификации банков по этому протоколу будут бесплатны в течение года с момента старта платформы – до 31 июля 2018 года.
Вместе с тем, полномасштабный запуск этого протокола защиты также потребует развития своих систем на стороне банков. "Самое главное, что мы обеспечили бесшовное взаимодействие между банками независимо от использования ими протокола 1.0 или 2.0", — пояснил глава НСПК.
В новой версии протокола держатель карты сможет безопасно оплачивать товары и услуги не только через web-браузер, но и непосредственно в приложении интернет-магазина в своем смартфоне или планшете, а банк может использовать несколько режимов аутентификации клиента — либо с помощью смс с одноразовым паролем, как это работает сейчас, либо принять решение о подтверждении операции по карте на основе анализа расширенного набора данных. Например, на основе параметров транзакции и устройства пользователя, а также оценки рисков.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".
На фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".
На панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.
Также на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФ
Николя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.
На фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).
На фото: посетители ПМЭФ.
Стенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
В кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Также глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.
На фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.
На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.