Карты "Мир" к концу 2020 года могут получить 70 миллионов россиян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Карты "Мир" к концу 2020 года могут получить 65-70 миллионов россиян и это далеко не предел, сообщил в интервью РИА Новости глава НСПК, оператора национальной платёжной системы "Мир", Владимир Комлев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас есть определённые счётные показатели, которые мы в состоянии сделать из того, какие возможности предоставляют нормы законодательства. Мы знаем, сколько в стран пенсионеров, сколько в стране бюджетников. Мы понимаем, что, условно говоря к концу 2020 года это порядка 65-70 миллионов человек в стране такую карту могут получить. Но мы видим гораздо больший потенциал", — заявил Комлев.

Российские банки сейчас уже выпустили около 8 миллионов карт "Мир", до конца года планируется выпустить 20 миллионов карт "Мир", такой же темп прироста сохранится и на 2018 год, сообщил глава НСПК.

"План на 2017 год не изменился. Мы действительно думали о выпуске свыше 20 миллионов карт, надеемся, что нам удастся эти планы выполнить. На сегодняшний день порядка 8 миллионов карт эмитировано российскими банками", — отметил он.

"Этот темп прироста сохранится на будущий год, особенно первое полугодие, когда будут ещё выпускаться карты "Мир" для бюджетников и пенсионеров. Но хочется, чтобы это было не только по закону, чтобы это был коммерческий востребованный продукт. Определённый интерес к этой карте есть, есть и в регионах, мы видим его просто у граждан, с ведущими розничными банками общаемся. Это спонтанная, естественная эмиссия, буквально люди с улицы приходят и берут и она достаточно большая", — указал он.

НСПК активно работает в регионах, делая проекты по транспортным, кампусным картам "Мир" и другие проекты. "Так что карта имеет с нашей точки зрения хорошие перспективы, и у нас уже почти все розничное банковское сообщество вступило — на сегодня у нас 378 банков-участников уже, уже более 100 банков выдают карты в своих отделениях. Сейчас уже сложно найти место, где нельзя заплатить картой "Мир", — заключил Комлев.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.