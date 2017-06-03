Депутат Госдумы призвал никогда не отменять льготу по налогу на прибыль

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Действие льготы по налогу на прибыль крайне целесообразно, и желательно ее вообще никогда не отменять, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия").

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, предложил продлить льготу по налогу на прибыль для специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на период после 2025 года.

Согласно действующему законодательству, ставка налога на прибыль для специнвестконтрактов может быть снижена до 0% и в федеральной, и в региональной части на весь срок действия контракта, но не позднее 2025 года.

"Льгота по налогу на прибыль позволяет компаниям обновлять основные фонды, в том числе применять новые технологии, тем самым повышая и свою конкурентоспособность, и конкурентоспособность экономики России. Эта льгота позволяет создавать высокопроизводительные рабочие места. Так что действие этой льготы крайне целесообразно, и желательно вообще её не отменять никогда, только совершенствовать", — сказал РИА Новости Ремезков.

Парламентарий отметил, что выпадающие доходы бюджетной системы по льготе по налогу на прибыль оценить можно только примерно, так как эта льгота будет действовать только для той части прибыли, которую компании направят на инвестиции. "А какую именно часть прибыли направлять на инвестиции – решает уже сама компания", — пояснил депутат.

"Для примера могу сказать, что по данным ФНС, из 20,6 триллионов рублей, которые являются прибылью для целей налогообложения налогом на прибыль, 8,9 триллионов рублей являются суммой, исключаемой из прибыли в соответствии с действующим законодательством. То есть все действующие льготы по налогу на прибыль ФНС оценила в 43% от суммы прибыли для целей налогообложения", — заключил он.