Кудрин: социальное бюджетное правило потребует повышения налогов

Заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Предложение вице-премьера РФ Ольги Голодец о введении в РФ бюджетного правила для расходов на соцсферу потребует повышения налогов в России, считает председатель совета фонда "Центр стратегических разработок", экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Голодец в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявила, что считает необходимым на перспективу говорить о социальном бюджетном правиле. Чтобы закрепить долю расходов на здравоохранение, образование, соцсферу, ниже которого они не могут опускаться.

"Пока такое законодательное таргетирование этих целей может быть и не надо, но это можно сделать где-то в принципах политики правительства, что в перспективе мы идем к этому. Данная мера, конечно, потребовала бы повышения налогов, без повышения налогов это недостижимо. А это всегда на весах — очень сложный выбор", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах ПМЭФ-2017.

Он напомнил, что ЦСР также предлагает увеличивать расходы на социальную сферу, в том числе на образование на 0,8 процентного пункта ВВП, на 0,7 процентного пункта — на здравоохранение.

"Даже эти мои предложения сегодня пока встречены со скепсисом финансово-экономическим блоком", — добавил Кудрин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.