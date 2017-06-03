Кипрские компании надеются на новый уровень сотрудничества с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Следующий шаг в развитии торгового партнерства между Россией и Кипром лежит в сферах науки и технологий, заявил РИА Новости член совета директоров Кипрского агентства развития инвестиций (CIPA) Кириакос Коккинос (Kyriacos Kokkinos) на полях Петербургского международного экономического форума.

"Россия – надежный партнер, мы успешно сотрудничаем много лет. Я считаю, что экономика Кипра очень зависит от российских инвестиций", — сказал Коккинос.

Он отметил, что на данный момент сотрудничество идет в финансовой сфере и области недвижимости.

"Я считаю, что нашими следующими объединенными усилиями должно стать сотрудничество в области науки и технологий", — добавил Коккинос.

"Вчера я слушал речь (президента России Владимира) Путина, и это был первый раз, когда я слышал, что глава государства уделяет так много внимания цифровой экономике ", — добавил он.