В Госдуме рассказали, как государство поддержит IT-компании

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Если государство заинтересовано именно в IT-компаниях, то эта заинтересованность будет проявляться прежде всего в субсидировании расходов на оплату разработок с последующей их коммерциализацией, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия").

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, заявил, что власти окажут господдержку компаниям в сфере IT-технологий, деятельность которых имеет межотраслевой эффект.

"Раз государство заинтересовано именно в IT-компаниях, то эта заинтересованность будет проявляться прежде всего в субсидировании расходов на оплату разработок с последующей их коммерциализацией", — сказал Ремезков агентству.

Парламентарий отметил, что такое субсидирование может реализовываться в рамках деятельности государственно-частных партнерств.

"Президент уточнил, что государство заинтересовано в развитии и поддержке компаний, которые разрабатывают технологии обработки и анализа больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности. В федеральном бюджете такие расходы можно найти в разделах "Связь и информатика", а также в разделе "Прикладные научные исследования", — заметил Ремезков.

Депутат также добавил, что существует ряд подпрограмм, которые уже финансируются и которые подразумевают именно использование технологий обработки и анализа больших массивов данных, например, "Создание и внедрение современных информационных технологий в сфере государственного управления". Ремезков указал, что на это мероприятие запланировано выделить 267 миллионов рублей.

Парламентарий также упомянул, что в бюджете уже заложено около 3 миллиардов рублей на взаимодействие вузов с организациями высокотехнологичных отраслей экономики. "Есть отдельная Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", ее финансирование утверждено в размере 13,5 миллиарда рублей уже в действующем бюджете", — отметил Ремезков.