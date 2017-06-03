Инвестировать в Россию стало очень модно, заявил Белоусов

САМАРА, 3 июн — РИА Новости. Россия сейчас находится на пике интереса у иностранных инвесторов, "стало очень модно" инвестировать в экономику РФ, заявил в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) помощник президента Андрей Белоусов

"Сегодня в Россию стало очень модно инвестировать. Метут все, любой российский актив является суперпривлекательным объектом для инвестиций… Сейчас Россия находится на пике интереса", — сказал он на круглом столе "Регионы: взгляд инвестора". Трансляция мероприятия ведется на сайте ПМЭФ.

Белоусов отметил, что вместе с так называемыми "горячими" деньгами в Россию идут и крупные инвесторы. Он добавил, что у иностранного бизнеса есть интерес и на покупку корпоративных брендов.

"Сейчас не будут говорить, почему так происходит, почему такой интерес к России. Хотя это очень интересно", — добавил Белоусов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.