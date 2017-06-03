ЦБ стремится максимально ускорить отказ России от наличных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Максимально быстрый переход к безналичным расчетам — одна из основных задач Банка России, однако торопиться с полным отказом от наличных регулятор не намерен, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе сессии на ПМЭФ.

"Как направление перейти на безналичное обращение максимально быстро — одна из главных задач Банка России. Мы считаем, что это возможно и технически, и ментально. Вопрос в последовательности шагов", — сказала Скоробогатова.

По ее словам, позитивны примеры Швеции, Финляндии и Норвегии, где доля безналичных расчетов уже составляет 85-90%. "Я абсолютно уверена, что мы пойдем по этому пути", — отметила зампред ЦБ.

При этом она подчеркнула, что с подобным решением не стоит спешить. "Здесь главное — не перегнуть палку, а то мы завтра примем решение — все на безнал переходим, а потом будем рассматривать, как нам сделать шаг назад, потому что масса вещей остановится… Поэтому короткий ответ — да; более длинный — давайте совместно подумаем, по каким направлениям двигаться, чтобы синхронизировать усилия", — заключила Скоробогатова.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.