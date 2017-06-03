Европейский бизнес надеется на скорые изменения в механизме СПИК в России
11:3203.06.2017
(обновлено: 11:42 03.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) надеются увидеть конкретные изменения в механизме специального инвестиционного контракта (СПИК), о необходимости которых заявил президент России Владимир Путин, уже в ближайшие недели, сообщил генеральный директор АЕБ Франк Шауфф.
"Механизм специального инвестиционного контракта мы обсуждали несколько месяцев с министерством торговли и промышленности. И надеемся, что в ближайшие несколько недель мы сможем увидеть конкретные изменения в подходе к специальным инвестиционным контрактам", — сказал Шауфф на ПМЭФ.
По его словам, на сегодняшний день восемь компаний-членов АЕБ подписали специальный инвестиционный контракт, ведутся переговоры с еще 20 компаниями. "Это не огромные цифры, и я думаю, что это как раз знак того, что можно изменить ситуацию к лучшему", — добавил гендиректор.
В пятницу Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил о необходимости доработки механизма специального инвестиционного контракта. Глава государства предложил увеличить срок действия СПИК до 20 лет с нынешних 10 лет, а также предусмотреть участие в этих контрактах институтов развития, банков, субъектов естественных монополий и других структур.
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