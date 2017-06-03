Европейский бизнес надеется на скорые изменения в механизме СПИК в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) надеются увидеть конкретные изменения в механизме специального инвестиционного контракта (СПИК), о необходимости которых заявил президент России Владимир Путин, уже в ближайшие недели, сообщил генеральный директор АЕБ Франк Шауфф.

"Механизм специального инвестиционного контракта мы обсуждали несколько месяцев с министерством торговли и промышленности. И надеемся, что в ближайшие несколько недель мы сможем увидеть конкретные изменения в подходе к специальным инвестиционным контрактам", — сказал Шауфф на ПМЭФ.

По его словам, на сегодняшний день восемь компаний-членов АЕБ подписали специальный инвестиционный контракт, ведутся переговоры с еще 20 компаниями. "Это не огромные цифры, и я думаю, что это как раз знак того, что можно изменить ситуацию к лучшему", — добавил гендиректор.

В пятницу Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил о необходимости доработки механизма специального инвестиционного контракта. Глава государства предложил увеличить срок действия СПИК до 20 лет с нынешних 10 лет, а также предусмотреть участие в этих контрактах институтов развития, банков, субъектов естественных монополий и других структур.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил журналистам, что законопроект для продления срока действия СПИК до 20 лет может быть подготовлен до конца года, чтобы норма вступила в силу уже в следующем году.