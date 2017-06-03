РФПИ и Банк развития Китая создадут фонд в юанях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Банк развития Китая (China Development Bank), заявил на полях ПМЭФ-2017 глава российского фонда Кирилл Дмитриев.

"Банк развития Китая уже выдал российской экономике кредитов на 70 миллиардов долларов. Он предложил работу вместе с РФПИ по созданию фонда в юанях, который позволит китайским инвесторам больше инвестировать в Россию. Президент эту идею поддержал. До этого она обсуждалась и во время поездки президента в Китай, и мы активно работаем в этом направлении", — рассказал глава РФПИ в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы не только видим, что, например, Российско-китайский фонд (РКИФ — ред.) совершил 19 инвестиций и активно работает. Но мы видим, что будут созданы новые инструменты, как фонд в юанях, который может инвестировать в Россию. Мы даже обсуждаем возможную идею создания российско-китайского банка, который позволит лучше взаимодействовать в национальных валютах", — рассказал Дмитриев.

"Отношения с азиатскими партнерами очень быстрыми, активными темпами развиваются, видим растущий интерес азиатских партнеров к совместной работе", — подытожил глава РФПИ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.