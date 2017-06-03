"Ростех" намерен перейти к прямому владению "АвтоВАЗом" с Renault-Nissan

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. "Ростех" планирует через год-полтора ликвидировать Alliance Rostec Auto B.V. и перейти к прямому владению "АвтоВАЗом" с Renault-Nissan в пропорции 25/75, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Совместная холдинговая компания Alliance Rostec Auto B.V., зарегистрированная в Нидерландах, в настоящее время владеет в крупнейшем российском автозаводе 64,6% акций.

"Примерно в июле будет завершен второй этап (докапитализации компании), будут конвертированы наши долги — 51 миллиард рублей и 32 миллиарда рублей Renault-Nissan. В результате — у нас 25% акций, у Renault-Nissan около 75%. У СП (Alliance Rostec) будет доля почти 99%. Пока через Alliance Rostec, но думаю, через год-полтора мы его ликвидируем и это будет прямое владение здесь, в России", — сказал Чемезов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"АвтоВАЗ" в начале текущего года в рамках первого этапа докапитализации разместил 2,9 миллиарда акций и привлек 26,141 миллиарда рублей. В ходе допэмиссии доля основного акционера — Alliance Rostec — снизилась до 64,6% с 74,51%. Пакет в размере 24,09% приобрела структура "Ренессанс Капитала" на деньги Renault. По мнению ряда аналитиков, "Ренессанс" мог войти в капитал "АвтоВАЗа" в интересах действующих акционеров, так как мотивы приобретения пакета не соответствуют логике ни портфельного, ни стратегического инвестора.

На втором этапе докапитализации предполагается конвертация займов, выданных "АвтоВАЗу" "Ростехом" и Renault-Nissan, в акции компании. Акционеры автозавода уже утвердили допэмиссию бумаг на 9,25 миллиарда акций, размещаемую по 10,3 рубля в интересах Alliance Rostec Auto B.V. Размещение завершится в июне.

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