Строительство газопровода в Пакистане сдвигается на год, заявил Чемезов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Строительство газопровода "Север-Юг" в Пакистане сдвигается не менее, чем на год, из-за отсутствия договоренности сторон по тарифу, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

РФ и Пакистан в 2015 году подписали межправсоглашение о строительстве газопровода "Север-Юг". Труба протяженностью 1,1 тысячи километров пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубометров газа в год свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Проект реализует компания "РТ-Глобальные ресурсы" ("дочка" "Ростеха"). Однако сторонам до сих пор не удалось договориться о тарифе на прокачку газа.

"Проектирование ведется, и оно уже практически завершено. В основном сейчас проблемы заключаются в том, что мы никак не можем договориться по тарифу (на прокачку газа). Тот тариф, который предлагается, не дает возможности вернуть деньги, которые в проект вложены. Мы стараемся убедить наших партнеров в том, что необходимо повысить тариф. Я надеюсь, что это как-то будет решено. Но срок, который был ранее прописан, естественно, отодвинется. Я думаю, что на год, это точно. В 2019 году, скорее всего", — сказал Чемезов.

В начале декабря прошлого года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Пакистан и РФ договорились о цене транзита газа по газопроводу "Север-Юг". По сообщавшейся информации, РФ настаивала на тарифе 1,2 доллара за миллион британских тепловых единиц, однако цена была снижена до 85 центов. Такой же тариф сейчас действует для местных операторов, распределяющих газ, поставляемый из Катара. Эта сумма соответствует примерно 30,43 доллара при прокачке 1 тысячи кубометров газа по всему газопроводу, или 2,76 доллара на 100 километров.