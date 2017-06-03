Новый вертолет Ка-62 получит российские трансмиссию и двигатель

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 3 июн — РИА Новости. "Вертолеты России" намерены после 2020 года провести импортозамещение иностранных трансмиссии и двигателя нового вертолета Ка-62, заявил журналистам генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Я думаю, что это будет за 2020 годом. Наша первая задача — это получить сертификат: в 2019 году мы планируем получить российский сертификат, а потом планируем идти на сертификацию, скорее всего, в Европе", — сказал Богинский, отвечая на вопрос о сроках импортозамещения Ка-62.

По его словам, сегодня на вертолете стоит французский двигатель и австрийская трансмиссия. При этом у "Вертолетов России" как у заказчика есть право производства трансмиссии. Также идет обсуждение производства российского двигателя с Объединенной двигателестроительной корпорацией.

"После того как вертолет будет полностью сертифицирован, конечно, мы будем проводить работы по производству трансмиссии в России. У нас в структуре холдинга есть компания, которая производит трансмиссии, поэтому в планах это стоит", — уточнил Богинский.

Вертолет Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО "Камов" за счет бюджетных средств и средств холдинга "Вертолеты России". В соответствии с действующим госконтрактом после завершения испытаний по программе первого полета на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания. Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга.