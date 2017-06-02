Путин пообщался с одним из создателей блокчейна и криптовалюты

СТРЕЛЬНА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума пообщался с основателем фонда Ethereum Виталиком Бутерином, глава государства поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"После общения с главами крупнейших корпораций президент познакомился и кратко пообщался с основателем Ethereum Виталиком Бутерином, одним из создателей блокчейна и криптовалюты. Бутерин говорил о возможности использования этих технологий в Российской Федерации, президент поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами", — сказал Песков журналистам.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.