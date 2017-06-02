Орешкин будет увольнять сотрудников МЭР за указания править данные Росстата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин пригрозил увольнять сотрудников министерства за указания Росстату о необходимости правки статистических данных.

"Цифры (данные Росстата — ред.) останутся абсолютно независимы. Если я хоть когда-то узнаю, что кто-то из сотрудников Минэкономразвития скажет Росстату, что ту или иную цифру нужно подправить, он будет уволен в тот же самый момент", — сказал Орешкин в интервью Business FM в кулуарах Петербургского экономического форума.

Он также рассказал, какие задачи ставит перед собой после перехода статистической службы в ведение МЭР. "Это отстаивание интересов Росстата, это продвижение вперед тех изменений, внутри Росстата, которые будут позволять ему становиться современнее, более качественно собирать информацию с первичных источников, с меньшей нагрузкой на предприятия", — рассказал министр.

"Мы уже сейчас работаем по определенным направлениям. Например, у нас в начале года были неточности определенные в статистике в секторах госуправления. Сейчас активно работаем с Минфином, чтобы здесь навести порядок, и данные поступали в Росстат именно в том виде, в котором они нужны. Активно работаем с налоговой службой, чтобы те данные, которые они собирают через онлайн-кассовую технику, потом в дальнейшем могли использовать", — добавил он.

При этом Орешкин подчеркнул, что не добивался перехода Росстата в ведение Минэкономразвития. "Я этого не добивался, если честно. Это задача, которая была мне поставлена. Я не добивался", — сказал он.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ, в соответствии с которым Росстат передается в ведение Минэкономразвития РФ. Статистическая служба уже находилась в ведении Минэкономразвития с мая 2008 по май 2012 года, однако затем была передана в прямое ведение правительства.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.