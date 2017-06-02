Рост промышленного производства Дагестана в 2017 году ожидается в 30-32%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Рост промышленного производства Дагестана в 2017 году ожидается на уровне 30-32%, сообщил РИА Новости глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По итогам первого квартала у нас рост промышленного производства 29,6%. Эта динамика будет продолжаться. По итогам года ожидаем рост промпроизводства 30-32%. Высокие темпы обусловлены нулевым уровнем базового развития Дагестана в прошлые годы, было все уничтожено", — сказал Абдулатипов.

По его словам, в прошлом году темпы производства составили 36% по сравнению с 2015 годом.

"Частично рост произошел за счет развития промышленности по программе импортозамещения, Кизлярский электромеханический завод построил филиал своего завода в городе Каспийск на 500 рабочих мест, кроме того мы смогли стабилизировать работу предприятия "Дагдизель" за счет военных заказов", — пояснил Абдулатипов.

Он также отметил, что республика старается активно участвовать в оборонзаказе.

"Нас поддерживает министерство обороны, и мы стараемся не подводить, тем более что мы выпускаем достаточно уникальную продукцию. Например, производство торпед. Если раньше около 80 комплектующих изделий брались из других регионов, то сегодня разработан проект более совершенной торпеды, где практически нет "чужих" комплектующих", — сказал Абдулатипов.

Кроме того, по его словам, есть планы переноса в Каспийск из Подмосковья производства зенитных орудийных комплексов.

"В общем, сейчас от темпов надо переходить к объемам", — подытожил глава Дагестана.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.