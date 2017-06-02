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Экономика

Второй день ПМЭФ: цифровая экономика от Путина и "изгой" Трамп

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (654)
22:0702.06.2017
(обновлено: 22:12 02.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Второй день ПМЭФ с лихвой раскрыл и международную, и экономическую составляющую форума — самым обсуждаемым вопросом стал выход США из Парижского соглашения по климату, а центральным — призыв президента РФ Владимира Путина развивать цифровую экономику и его же предложения, как это можно сделать.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Тему, ставшую лейтмотивом всего дня, поднял, как это часто было в текущем году, не присутствовавший на ней человек. В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения и начнут переговоры по заключению нового договора в этой сфере. Данное решение не одобрили уже многие лидеры европейских стран.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2017

Парижское соглашение? Don`t worry!

Реакцию России на выход США из соглашения можно назвать умеренно негативной. К примеру, помощник президента России Андрей Белоусов высказал мнение, что Парижское соглашение по климату без США недееспособно. С другой стороны, глава Минприроды РФ Сергей Донской отметил, что для России в большей степени имеет значение факт ратификации Парижского соглашения по климату не США, а основными ее торговыми партнерами.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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А глава "Роснано" Анатолий Чубайс в течение второго дня форума дважды едко охарактеризовал это действие Трампа, назвав США сначала "страной-изгоем", а затем в интервью РБК — осудив это решение фразой "Иванка еще вспомнит папочку".

Эту тему затронул в ходе пленарного заседания и президент РФ Владимир Путин. "Я не стал бы сейчас судить президента Трампа, потому что (предыдущий — ред.) президент (США Барак) Обама принял соответствующее решение — может быть, действующий президент считает, что оно не до конца продуманное? Может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов? Это все нужно повнимательнее посмотреть", — сказал Путин.

При этом он указал, что Россия ратифицирует Парижское соглашение о климате, когда будут сформированы правила распределения ресурсов. Однако президент отметил, что Соединенные Штаты могли и не выходить из соглашения по климату.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп объяснил выход из соглашения по климату заботой об американцах
Путин также напомнил, что соглашение должно вступить в силу с 2021 года, поэтому у стран есть время при конструктивной работе успеть договориться. "Don't worry, be happy!", — успокоил мир президент России с полей ПМЭФ.

Цифровая блезнь

Ключевой в выступлении президента стала тема цифровой экономики. Еще предваряя пленарное заседание, на эту тему высказался первый вице-премьер Игорь Шувалов, всегда уделяющий ей внимание. По его словам, президент, бывает, обсуждает тему цифровой экономики с правительством до глубокой ночи.

"И без прикрас могу вам сказать, что президент полностью "заболел" этим и понимает, что этот разрыв и значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве", — объявил Шувалов.

Путин заявил, что России нужно наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в сфере цифровой экономики, и для этого власти будут действовать по направлениям, имеющим системное значение. Под этим он подразумевал необходимость формирования гибкой нормативной базы для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. "При этом все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан", — подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. 2 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Путин рассказал, когда Россия ратифицирует Парижское соглашение о климате
Кроме того, государство собирается оказать поддержку компаниям, которые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых технологий, имеют "сквозной межотраслевой эффект".

А все действия и решения правительства, заметил Путин, не должны вредить развитию конкуренции в целом в экономике. При этом он также призвал крупные российские компании активнее сотрудничать со стартапами, а правительство и Госдума должны принять поправки, регулирующие вхождение гигантов в капитал малых инновационных компаний.

"Прошу правительство проанализировать все эти вопросы и представить конкретные предложения", — сказал Путин. Предложение последовало незамедлительно.

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LIVE: Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина

Минкомсвязи, отвечающее в правительстве за цифровую тематику, уже внесло в правительство предложение о создании фонда развития цифровой экономики. Глава министерства Николай Никифоров отметил, что этот вопрос, вероятно, скоро будет обсуждаться на заседании совета по приоритетным проектам. По словам министра, IT-отрасль заждалась мер поддержи, без них развития не обеспечить.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Между тем, еще в феврале Никифоров говорил, что Минкомсвязь рассматривает возможность создания единого фонда развития цифровой экономики, который будет формироваться за счет отчислений операторами по 1,2% выручки, направляемые сейчас в фонд универсальной услуги связи (УУС), платы за использование радиочастот и других платежей.

Начало фазы подъема

В своем выступлении президент также объявил о том, что в экономике страны началась новая фаза подъема. ВВП растет третий квартал подряд — в апреле прирост составил 1,4%, увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов.

При этом эксперты и зарубежные инвесторы отмечают высокое качество российской макроэкономической политики. Об этом, кроме того, неоднократно в ходе форума уже говорили отечественные чиновники и топ-менеджеры компаний.

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© AFP 2017 / Petras Malukas
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Озвучил глава государства также и новые предложения для дальнейшего улучшения ситуации в экономике страны. В частности, это усовершенствование механизма специнвестконтрактов, которые представляют из себя трехстороннее соглашение между инвестором, регионом и Минпромторгом, и стимулируют промышленное производство с предоставлением льгот под проект.

Путин предложил увеличить срок действия специнвестконтракта с нынешних 10 лет до 20, предусмотреть возможность для гибкого участия в них не только федеральных органов власти, регионов и инвесторов, но и институтов развития, банков, субъектов естественных монополий и других структур, а также продлить льготу по налогу на прибыль для СПИК до 2025 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам заседания заметил, что инициатива президента потребует изменений в ряд нормативных актов, в том числе в Налоговый кодекс, однако изменения можно принять уже до конца 2017 года.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Также Путин предложил внедрить в России "инфраструктурную ипотеку" — когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банку интересен подобный инструмент, но сначала нужны изменения в законодательство. Глава Минтранса Максим Соколов не исключил создания фонда или пула инвестиций для реализации проектов при помощи инфраструктурной ипотеки. При этом он заметил, что в транспортной отрасли проекты по подобному принципу могут быть реализованы на сумму 200-500 миллиардов рублей, а претендовать на нее могут проекты по развитию Мурманского транспортного узла, Белкомура, Северного широтного хода.

Подытожил экономическую часть своего послания на форуме президент заявлением о том, что власти должны помогать людям, "которые честно, хочу подчеркнуть, честно заработали свои капиталы,…вкладывать в развитие экономики, а не в потребление". При этом он отметил, что, с другой стороны, необходимо "выработать именно адресную поддержку тех, кто нуждается в помощи со стороны государства".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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