Силуанов рассказал, как иностранцы на ПМЭФ оценили инвестклимат в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Иностранный бизнес на встрече с президентом России Владимиром Путиным в целом позитивно оценил инвестиционный климат в РФ, разговор прошел конструктивно, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Выступали предприниматели разных стран. Говорили о своем бизнесе, говорили, как они работают в России. В целом оценивался позитивно инвестиционный климат. Встреча прошла в конструктивном ключе", — сказал Силуанов по итогам мероприятия в рамках ПМЭФ.

Во встрече с президентом РФ приняли участие представители крупного бизнеса, в частности, глава BP Роберт Дадли, глава Total Патрик Пуянне, глава Shell Бен ван Берден. Кроме того, в ней участвовали федеральные министры и первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.