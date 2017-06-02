Мантуров рассказал, чему был посвящен диалог Путина с иностранным бизнесом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Иностранный бизнес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не о проблемах, а о своих идеях по совершенствованию проектов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В основном говорили не о проблемах, а о тех идеях, которые есть у бизнеса, в части совершенствования тех проектов и направлений, которые они реализуют", — сообщил Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ по итогам встречи.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.