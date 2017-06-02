Глава "ВТБ 24" ожидает рекордную прибыль российских банков в 2017 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов ожидает в 2017 году рекордную прибыль банковского сектора РФ — 1,2-1,3 триллиона рублей.

"Этот год будет одним из самых рентабельных для банковской системы… В этом году, я думаю, прибыль в относительных размерах будет, конечно, не такой большой, но в абсолютной будет рекордной — от 1,2 триллиона рублей до 1,3 триллиона рублей для банковского сектора в целом", — заявил он в интервью " Коммерсант FM ".

По его словам, это будет порядка одной десятой прибыли всей экономики РФ, что означает, что банковский бизнес в целом восстановил свою доходность.

Аналогичный прогноз по прибыли банков РФ в 2017 году на уровне 1,2-1,3 триллиона рублей ранее высказывал глава Сбербанка Герман Греф.

По данным ЦБ, прибыль российских банков в январе-апреле выросла в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 553 миллиарда рублей. В 2016 году прибыль российских банков достигла 930 миллиардов рублей, что в 4,8 раза больше, чем за 2015 год.