Орешкин: иностранный бизнес обсуждал с Путиным новые проекты в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Иностранный бизнес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2017 обсудил новые проекты в России, заявил журналистам по итогам встречи глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Как обычно, состоялась встреча и детальное обсуждение тех проектов, которые компании реализуют в России. Отмечалось то, что бизнес в России развивается, несмотря на все санкции, политические вещи, компании активно работают, чувствуют положительные тенденции в экономике", — сказал министр.

"Обсуждали много детальных вопросов, как помочь, как двигаться вперед. Где-то подстроить законодательство, где-то поднастроить те проекты, которые уже реализуются, новые проекты обсуждались. Конструктивный деловой разговор, нацеленный на развитие росссийской экономики", — сказал он.

Во встрече принимали участие такие представители крупного бизнеса, как глава BP Роберт Дадли, глава Total Патрик Пуянне и другие. Кроме того, в ней участвовали федеральные министры и первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.