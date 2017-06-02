Текущий пенсионный возраст основан на устаревших данных, считают в ЦБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Текущие параметры выхода населения на пенсию основаны на статистических данных, которые устарели, и вследствие роста так называемого срока дожития (ожидаемая продолжительность жизни после выхода на пенсию) пенсионный возраст должен отодвигаться, считает первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

"Мне кажется, даже для самих людей слышать в 55 лет для женщин, в 60 для мужчин, что они должны уйти на пенсию по старости, для человека должно быть неприятно", — сказал Швецов в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

"Поскольку дожитие увеличивается, статистика это показывает, медицина развивается, всякие военные конфликты сокращаются, я надеюсь, и дальше эта тенденция будет продолжаться, то дожитие неминуемо будет расти, и пенсионный возраст тоже неминуемо должен отодвигаться — будет ли это 63 года или какая-то другая цифра, это уже вопрос калибровки", — отметил первый зампред ЦБ.

"Я думаю, что эта дискуссия должна завершиться каким-то решением", — подытожил Швецов.

Центр стратегических разработок (ЦСР), председателем совета фонда которого является экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, предложил с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода — до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, при ожидаемом увеличении средней продолжительности жизни в стране до 76 лет. Это предложение содержится в разработанной ЦСР стратегии развития экономики, которую во вторник Кудрин представил президенту России Владимиру Путину.

Как заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин на полях ПМЭФ, правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста в России, а предложение экспертов повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет является жестким, учитывая их продолжительность жизни.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.