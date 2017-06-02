Сбербанк хочет сделать Казань первым крупным безналичным городом в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Сбербанк создаёт ещё одно безналичное пространство в Республике Коми и может начать это делать в других регионах, включая крупные города, первым из которых может стать Казань, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф журналистам по итогам подписания соглашений банком на ПМЭФ.
"В Коми один из районов мы договорились сделать безналичным районом, то, что мы начали делать в Татарстане, в городе Зеленодольске", — сказал Греф.
В числе направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением, — создание "Карты жителя Республики Коми", единого платёжно-идентификационного инструмента для жителей региона. Стороны также будут развивать инфраструктуру приёма бесконтактных и электронных платежей для держателей платёжных карт любых банков. Кроме того, соглашение предусматривает создание на базе Корткеросского района Республики Коми территории, свободной от наличных денег, путём внедрения современных платёжных инструментов и технологий, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.
"Опыт показал, что безналичный мир может быть большим и мы продолжаем это сотрудничество в одном из районов по просьбе губернатора и надеюсь это также принесёт положительные результаты, у нас сотрудничество будет расширяться", — прокомментировал Греф.
"Мы идём по пути проявления интересов регионов и эта история взаимовыгодная, это очень выгодно и удобно гражданам, не нужно возиться с кэшем. Это выгодно для регионов, потому что становится прозрачным оборот, растут сборы налогов. Это выгодно для банков, потому что наша физическая сеть становится просто ненужной, мы переходим в диджитальный мир, поэтому проекты, которые несут большое удобство и прибыль всем участвующим сторонам", — отметил он.
"Возможно и крупные города, мы сейчас закончим пилот в Зеленодольске, после этого мы договорились, что сразу начинаем в Казани, а потом и в крупных городах", — сообщил глава Сбербанка.
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