Путин: стараемся, чтобы бизнесу работать в РФ было и выгодно, и приятно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Российские власти стараются создать максимально благоприятные условия для работы бизнеса в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями иностранных компаний на полях ПМЭФ.

"Мы стараемся создать максимально благоприятные условия для совместной работы, многое​ делаем для того, чтобы создать благоприятный деловой климат, создать необходимые условия, прежде всего условия макроэкономического характера, устойчивого развития экономики, стабильной социальной системы с тем, чтобы работать было и выгодно в России, и приятно", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.