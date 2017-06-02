Путин: стараемся, чтобы бизнесу работать в РФ было и выгодно, и приятно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Российские власти стараются создать максимально благоприятные условия для работы бизнеса в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями иностранных компаний на полях ПМЭФ.
"Мы стараемся создать максимально благоприятные условия для совместной работы, многое делаем для того, чтобы создать благоприятный деловой климат, создать необходимые условия, прежде всего условия макроэкономического характера, устойчивого развития экономики, стабильной социальной системы с тем, чтобы работать было и выгодно в России, и приятно", — сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.