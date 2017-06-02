S&P отозвало российские рейтинги по национальной шкале у 104 эмитентов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) отозвало рейтинги по национальной шкале у 104 российских эмитентов, следует из сообщения агентства.

В апреле S&P приняло решение отозвать рейтинги по российской национальной шкале в связи с изменениями в российском законодательстве. Рейтинги предполагалось отозвать к 3 июня.

Согласно новому закону РФ о рейтинговых агентствах, "большая тройка" — Fitch, Moody's и S&P — с середины 2017 года сможет присваивать в России рейтинги по национальной шкале, только если откроет в стране дочерние компании и согласится не отзывать присвоенные рейтинги под давлением иностранных государств.

"S&P вслед за решением в апреле отозвать рейтинги по российской национальной шкале на данный момент отозвало рейтинги у 104 эмитентов и 48 выпусков", — говорится в релизе.

"Тем не менее, S&P будет по-прежнему поддерживать рейтинги глобального масштаба по всем эмитентам и выпускам, которым ранее был присвоен рейтинг по российской национальной шкале. Отзыв рейтингов по национальной шкале не влияет на рейтинги по глобальной шкале", — отмечает агентство.