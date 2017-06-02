Выступление Путина на ПМЭФ перекликается с программой ЦСР, заявил Кудрин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме во многом перекликается с программой ЦСР.

Во вторник на совещании у Путина по экономическим вопросам были представлены предложения экспертных групп — ЦСР и Столыпинского клуба — по стратегии развития страны. Кроме того, правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в середине мая подготовило свой план, содержащий общие подходы к развитию экономики и социальной сферы страны. Путин тогда отметил, что документ правительства должен лечь в основу, однако необходимо обсудить и предложения экспертных групп. Речь шла как раз о ЦСР и Столыпинском клубе.

"Я могу назвать сходу три пункта, которые перекликаются очень серьезно с нашей программой", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о совпадении идей, прозвучавших в выступлении президента РФ с идеями в программе, которую разрабатывал ЦСР.

Первый блок, по его словам, касался реформы судебной системы. "О том, чтобы суды стали независимыми, прозрачными, объективными. О независимости судей. О специальной системе подготовки кадров для судов. Это целый ряд институтов и норм, которые должны создать новую систему", — сказал Кудрин.

"Также говорилось о технологической повестке, в том числе о цифровизации. Правительство подготовило свою программу. В наших подходах это тоже серьезно было прописано и перекликается", — продолжил он.

"И третье — это, конечно, инфраструктура. Уделили большое внимание инфраструктуре, которая нужна для экономического роста", — заключил Кудрин.