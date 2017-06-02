В Германии решили заплатить вдвое больше за импорт газа из США, а не России

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Германия намерена решить проблемы с газоснабжением западных регионов путем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, хотя проще и дешевле было бы построить соединение с российским "Северным потоком", пишет Sputnik Deutschland.

Около трети газа Германия получает из Нидерландов, где его запасы, однако, подходят к концу. После землетрясения в 2012 году, связанного с газодобычей, и последовавших протестов голландское правительство приняло решение прекратить экспорт к 2030 году.

Прекращение поставок из Нидерландов затронет около пяти миллионов домохозяйств на западе и севере Германии, главным образом в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Компания Thyssengas, которая осуществляет газоснабжение в регионе, в качестве нового источника поставок ранее рассматривала "Газпром". Для соединения с трубопроводом "Северный поток" потребовалось бы построить ветку длиной 100 километров и стоимостью 300 миллионов евро.

После того как в 2016 году собственниками Thyssengas стали французская Électricité de France (EDF) и голландский фонд DIF, компания изменила подход.

Теперь ставку решено сделать на импорт СПГ из США и стран Персидского залива: газ собираются поставлять из терминала в бельгийском Зебрюгге через Нидерланды в Голландию. Для этого нужно проложить ветку длиной около 220 километров и стоимостью 600 миллионов евро — вдвое длиннее и дороже, чем соединение с "Северным потоком".

Несмотря на протесты экологов и местных жителей, газопровод Zeelink планируется запустить в 2021 году.