Поморье и Россвязь будут внедрять новые технологии в почтовую связь

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время панельной сессии на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время панельной сессии на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июн – РИА Новости. Архангельская область и Федеральное агентство связи подписали в рамках ПМЭФ-2017 соглашение о взаимодействии по внедрению современных технологий в сфере электронной и почтовой связи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и директор Россвязи Олег Духовницкий.

Документ предусматривает, в частности, внедрение новых технологий в сфере электронной и почтовой связи, развитие системы оповещения северян о чрезвычайных ситуациях, подготовку специалистов на базе колледжа телекоммуникаций в Архангельске.

"Мы вместе будем наращивать кадровый потенциал в отрасли информационно-коммуникационных технологий в Архангельской области, развивать сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, совершенствовать нормативную базу", — цитирует пресс-служба слова Орлова.

По словам Духовницкого, еще одним направлением сотрудничества станет популяризация достижений Поморья. "Я имею в виду реализацию космических программ, продвижение исторического и духовного наследия Архангельской области с помощью почтовой связи. Эти и другие направления обязательно поддержит наше ведомство, – резюмировал он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.