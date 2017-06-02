Галушка заявил, что Япония может увеличить инвестиции в Дальний Восток

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Япония имеет потенциал на порядки увеличить объём своих инвестиций в Дальний Восток России, заявил в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Своё заявление Галушка сделал в рамках бизнес-диалога "Россия — Япония". Ранее сообщалось, что японские инвесторы уже вложили более 16 миллиардов долларов в 21 проект в различных регионах Дальнего Востока.

"Японских инвестиций может быть на порядки больше, и потенциал намного выше, чем тот, что есть сегодня", — сказал Галушка.

Ранее в рамках той же сессии об этом сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Галушка привёл пример, когда российское законодательство было изменено в интересах японских инвесторов.

"Мы были заинтересованы в том, чтобы компания Sojitz стала инвестором хабаровского аэропорта, а это потребовало изменения всей системы регулирования такого рода вопросов. И правительство РФ приняло специальное постановление, которое для всей страны урегулировало вопросы долгосрочных инвестиций в аэропорты. Но в основе лежал интерес японского инвестора", — сказал Галушка.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.