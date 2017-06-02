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Экономика

Абдулатипов: проверки не должны гробить бизнес

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (632)
19:5502.06.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГлава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (справа) во время интервью журналистам на стенде РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (справа) во время интервью журналистам на стенде РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. За создание специальных органов, которые бы отслеживали вопросы нанесения ущерба предприятиям,  налоговой системе и государственной казне высказался глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

"Надо создавать специальные органы по отслеживанию  нанесения ущерба предприятиям, налоговой системе и государственной казне. Любой правоохранительный орган сейчас может заехать на предприятие, остановить его на 40 дней, а убытки кто должен компенсировать? Рабочим зарплату кто должен давать". — сказал РИА Новости Абдулатипов, участвующий в работе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, контролировать и проверять надо, но только в рамках закона.

"Это не должно гробить бизнес. Мы должны бережно относиться к людям, которые создают свое производство в том числе в Дагестане", — отметил Абдулатипов.

Он отметил, что проведенная в Дагестане совместная работа с  правоохранительными органами привела к тому, что глава республиканского МВД и прокурор Дагестана издали специальные акты, которые предусматривают получение их личного согласия на проведение проверок.

"Никто не имеет права с проверяющими функциями идти на предприятия без личного участия министра и прокурора", — сказал глава республики.

Второй день работы Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а так же состоялся традиционно знаковый деловой завтрак "Сбербанка".Участники в зале перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а так же состоялся традиционно знаковый деловой завтрак "Сбербанка".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев (слева) и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВыступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая (слева) перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".Министр транспорта РФ Максим Соколов и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" - современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" - современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкВ пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.Президент ФК Шальке 04 Клеменс Тённис (слева) и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время церемонии подписания футбольных маек в честь заключения генерального спонсорского контракта между группой Газпром и Шальке 04 в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Михаил Киреев
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В пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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На полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.Участники на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.Председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс во время панельной сессии Россия в глобальной зеленой политике: вынужденное участие или перспективы для развития в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТелеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.Телеведущая NBC News Меган Келли на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Телеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд "Объединенной зерновой компании" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Объединённой зерновой компании в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд "Объединенной зерновой компании" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.Видеооператор во время бизнес-диалога ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества в рамках XX Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОбъединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.На выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Объединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.
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