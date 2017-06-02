Абдулатипов: проверки не должны гробить бизнес

Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (справа) во время интервью журналистам на стенде РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (справа) во время интервью журналистам на стенде РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. За создание специальных органов, которые бы отслеживали вопросы нанесения ущерба предприятиям, налоговой системе и государственной казне высказался глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

"Надо создавать специальные органы по отслеживанию нанесения ущерба предприятиям, налоговой системе и государственной казне. Любой правоохранительный орган сейчас может заехать на предприятие, остановить его на 40 дней, а убытки кто должен компенсировать? Рабочим зарплату кто должен давать". — сказал РИА Новости Абдулатипов, участвующий в работе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, контролировать и проверять надо, но только в рамках закона.

"Это не должно гробить бизнес. Мы должны бережно относиться к людям, которые создают свое производство в том числе в Дагестане", — отметил Абдулатипов.

Он отметил, что проведенная в Дагестане совместная работа с правоохранительными органами привела к тому, что глава республиканского МВД и прокурор Дагестана издали специальные акты, которые предусматривают получение их личного согласия на проведение проверок.

"Никто не имеет права с проверяющими функциями идти на предприятия без личного участия министра и прокурора", — сказал глава республики.