Кудрин ожидает роста реальных доходов в пределах 2-3% к концу 2017 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин ожидает роста реальных доходов населения в РФ в пределах 2-3% по тогам 2017 года, несмотря на их падение за первые четыре месяца.
Согласно данным Росстата, спад реальных располагаемых денежных доходов населения РФ в апреле продолжился и составил 7,6% в годовом выражении, за четыре месяца доходы упали на 2,2%.
"У нас в первые четыре месяца (текущего года — ред.) наблюдалось снижение жизненного уровня. В целом по итогам года я прогнозирую, что у нас будет в среднем повышение жизненного уровня. Пока спад был — значит, в ближайшее время доходы (населения — ред.) развернутся к росту", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Повышение будет небольшим, в пределах 2-3%", — уточнил он.
Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2017 году на 1%. В 2016 году доходы упали на 5,9%.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а так же состоялся традиционно знаковый деловой завтрак "Сбербанка".
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.
Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
Во второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" - современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.
В пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.
На полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.
В пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.
В пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.
Телеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.
Стенд "Объединенной зерновой компании" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Во второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Объединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.