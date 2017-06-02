Кудрин ожидает роста реальных доходов в пределах 2-3% к концу 2017 года

Алексей Кудрин перед панельной сессией Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Алексей Кудрин перед панельной сессией Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин ожидает роста реальных доходов населения в РФ в пределах 2-3% по тогам 2017 года, несмотря на их падение за первые четыре месяца.

Согласно данным Росстата, спад реальных располагаемых денежных доходов населения РФ в апреле продолжился и составил 7,6% в годовом выражении, за четыре месяца доходы упали на 2,2%.

"У нас в первые четыре месяца (текущего года — ред.) наблюдалось снижение жизненного уровня. В целом по итогам года я прогнозирую, что у нас будет в среднем повышение жизненного уровня. Пока спад был — значит, в ближайшее время доходы (населения — ред.) развернутся к росту", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Повышение будет небольшим, в пределах 2-3%", — уточнил он.

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2017 году на 1%. В 2016 году доходы упали на 5,9%.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.