Шувалов надеется, что Россия сможет достичь технологического лидерства

Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017

Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов надеется, что технологическое лидерство России будет обеспечено; без этого вряд ли возможен значительный экономический рост.

"…Мы надеемся, что это лидерство будет обеспечено. И вообще мы знаем, что без этого лидерства вряд ли мы можем претендовать на высокие темпы экономического роста", — сказал Шувалов, выступая на сессии ПМЭФ "Экономика 1000 городов".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.