Никифоров: фонд развития цифровой экономики скоро обсудят с Путиным

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание по приоритетным проектам, на котором, в частности, будет обсуждаться создание единого фонда развития цифровой экономики, сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в кулуарах ПМЭФ-2017.

В пятницу Путин, выступая на сессии форума, заявил, что России нужна гибкая нормативная база для развития цифровых технологий. Также, по его словам, власти окажут господдержку компаниям в сфере IT, деятельность которых имеет межотраслевой эффект.

"Предлагали. Президент сказал, что скоро проведем заседание совета по приоритетным проектам, и в рамках этого заседания, я думаю, это как раз будет обсуждаться", — сказал Никифоров, отвечая на вопрос, вносило ли министерство предложения в правительство о создании фонда развития цифровой экономики.

Он напомнил, что IT-отрасли нужны меры поддержки создания системного программного обеспечения, заложенные в концепции фонда развития IT. "Действительно, отрасль их заждалась. Потому что без этого мы не обеспечим фундамент для развития всей цифровой экономики", — отметил министр.

В феврале Никифоров говорил, что Минкомсвязь рассматривает возможность создания единого фонда развития цифровой экономики, который будет формироваться за счет отчислений операторами по 1,2% выручки, направляемые сейчас в фонд универсальной услуги связи (УУС), платы за использование радиочастот и других платежей.

"Нам эта модель кажется подходящей, мы эту модель пока обсуждаем. Пока рано говорить про то, будет она или нет", — заключил министр.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.