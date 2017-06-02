Топилин рассказал о проекте по повышению производительности труда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Сокращение избыточной численности работников, ликвидация устаревших норм законодательства и развитие технологий станут основными действиями в новой программе повышения производительности труда в России, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2017.

Он напомнил, что сейчас есть поручение президента РФ Владимира Путина по поводу разработки проекта по повышению производительности труда. Минтруд участвует в его подготовке вместе с министерством экономического развития.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Развитие технологий

По словам министра, основная часть проекта связана с развитием технологий. "Нужно стимулировать работодателей, стимулировать бизнес внедрять новые технологии, мне кажется, что здесь ключевым моментом является попытка найти экономические стимулы для технологического развития, технологического рывка", — заявил министр.

По его словам, стимулировать работодателей можно льготами, этой частью занимается Минэкономразвития. Минтруд отвечает, прежде всего, за трудовые ресурсы и переобучение. При этом министр не считает, что процесс внедрения новых технологий может вызвать волну безработицы.

"Не произошло чего-то критического в занятости и экономике за последние десятилетия, когда внедрялись технологи. Сфера занятости постепенно перестраивается и форматируется под технологические вызовы, под новые технологии", — сказал он.

Избыточная численность работников

Топилин подчеркнул, что по производительности труда России нужно сделать рывок и помочь в этом должна работа с кадрами. В частности, необходимо решить проблему избыточной занятости — как людей перевести из той сферы, где существует переизбыток работников, как переобучить, дать им возможность адаптироваться на новом рабочем месте. "Средства будут направляться в этих программах в основном, конечно, на обучение, получение новых квалификаций", — сообщил министр.

В качестве примера он привел АвтоВАЗ, где менее чем за 10 лет в несколько раз сократилась численность работников.

"У нас, безусловно, есть на многих производствах еще очень серьезная избыточная численность… Когда мы начинали с АвтоВАЗом работать в 2009 году, у них численность было 120 тысяч человек, сейчас это около 40 тысяч", — сказал Топилин, пояснив, что снижению числа персонала способствовало падение спроса на автомобили. Он отметил, что сокращение не вызвало всплеска безработицы в Тольятти, так как ведется плотная работа с высвобождающимися кадрами.

"Проект будет построен таким образом, чтобы выбирались регионы пилотные, чтобы там отрабатывать технологию по пониманию, где эти точки напряжения могут возникнуть, когда будет разработана программа по повышению производительности труда, где нужно подхватить людей, где нужно подумать об открытии рабочих мест, как это сделать, как это совместить с проектом, то есть это такая попытка на нескольких регионах попробовать отработать модель, а потом уже ее запускать дальше с точки зрения, в том числе и занятости", — рассказал министр.

Он отметил, что сейчас идет поиск подхода к проблеме избыточных временных затрат в производственных процессах. "Надо попробовать выстроить систему нормального нормирования труда, потому что многие предприятия этим просто не занимаются, нет специалистов, которые могли бы оценить эти процессы, поэтому сейчас у нас научно-исследовательский институт труда этим занимается, новые технологии нормирования мы будем предлагать в рамках повышения производительности труда работодателям", — сказал Топилин.

Устаревшие нормы

По словам министра, многие работодатели сообщают о том, что некоторые нормы трудового законодательства не позволяют гибко реагировать на вызовы на рынке труда. "Мы сейчас с ними работаем, а также и с профсоюзами, оценивая, где что можно поправить. Здесь я бы не стал торопиться, потому что это тонкая материя, понятно, что интересы у работодателей одни, у профсоюзов — другие. Если нам удастся что-то найти, какие-то избыточные требования в законодательстве, мы будем это предлагать", — сообщил собеседник агентства.

Министр отказался заранее озвучивать избыточные нормы, поскольку анализ продолжается. "Это будет в любом случае, только если профсоюзы поддержат", — подчеркнул он.

Топилин сообщил, что в целом программа должна быть составлена к концу лета — началу осени. Выбором регионов занимается министерство экономики.