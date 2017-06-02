Татарстан сохранил лидерство в рейтинге АСИ, 51 регион улучшил показатели

МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Татарстан в рейтинге состояния инвестиционной привлекательности вновь возглавил список регионов, где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, в 51 субъекте местным властям удалось улучшить показатели, а потерявшие позиции регионы намерены проанализировать и исправить ошибки.

Национальный рейтинг состояния инвестиционной привлекательности регионов был представлен в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Это совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

"Инвестиционный пьедестал"

Лидерство сохранила Республика Татарстан, которая продолжает занимать первую строку в рейтинге. На втором месте, шагнув с шестой строки, разместилась Чувашская республика, которая второй год подряд укрепляет свои позиции. Заметно продвинулась Москва (+7 пунктов рейтинга), заняв третье место. Тульская область вновь на четвертой строке. Калужская область, которая в 2016 году занимала третье место, в этот раз оказалась на пятом.

В лидерскую двадцатку регионов по итогам рейтинга 2017 года попала Воронежская область, прибавив сразу 15 пунктов и заняв восьмое место. Московская область шагнула с 21-го места на девятое. Двенадцатое место и позиция в первой двадцатке у Костромской области (+13 пунктов). Ростовская область также показала рост: 16 место (+8 пунктов). Санкт-Петербург вошел в лидерскую двадцатку — 17-е место (+5 пунктов). Ивановская и Ленинградская области прибавили по 14 пунктов и разместились соответственно на 19-й и 20-й позициях.

Краснодарский край сохранил положение в рейтинговой таблице — 7-е место, как и в предыдущем году. Некоторое ухудшение позиций в первой двадцатке регионов вместе с Калужской областью показала Тюменская область (-1), занявшая по итогам рейтинга 2017 года шестое место. Владимирская область потеряла сразу 7 пунктов по сравнению с итогами предыдущего года и разместилась на 15-й строке рейтинга. Республика Мордовия — на 18-м месте (-1).

В целом 51 регион по сравнению с предыдущим годом улучшил свои показатели, и в этом во многом — заслуга властей на местах, отметила глава АСИ Светлана Чупшева на презентации рейтинга на ПМЭФ. "Если в прошлом году мы отмечали эффективность и больший вклад федеральных органов власти, то теперь стал заметен существенный вклад региональных команд", — сказала Чупшева.

Нет — барьерам, да — малому бизнесу

Глава Чувашии, которая поднялась в рейтинге с шестого на второе место, Михаил Игнатьев считает, что республика улучшила свои позиции благодаря поддержке малого и среднего бизнеса.

"Каждый третий рубль внутреннего валового продукта — это средства малого и среднего предпринимательства. Чувашия значительно улучшила свои позиции в национальном рейтинге за счет упрощенной системы выдачи разрешительных документов для организации бизнеса. Мы уделяем серьезное внимание для адаптации системы образования под потребности предпринимательства", — приводит пресс-служба главы республики слова Игнатьева.

Он добавил, что в Чувашии предоставление государственных и муниципальных услуг для субъектов малого бизнеса организовано в шаговой доступности — во всех многофункциональных центрах открыты окна для оказания услуг предпринимателям. Также, по мнению главы республики, одним из свидетельств благоприятного инвестиционного климата в регионе является успешная работа на территории Чувашии ряда зарубежных компаний.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объяснил 10-е место его области в рейтинге большим опытом в сфере привлечения инвестиций и успешной работой проектного офиса. Морозов признался, что он сам и его команда потратили много времени, сил и денег, посещая разные страны мира, чтобы перенять опыт по созданию благополучного инвестиционного климата.

"Сегодня у нас есть один проектный офис, где есть всё. Есть замечательный опыт, есть замечательные идеи, есть замечательные проекты. Все это, несомненно, помогает таким регионам, как я представляю, без сырьевой большой базы", — сказал Морозов и пообещал наращивать объем инвестиций. Кроме того, он считает, полезным будет и опыт других активно развивающихся регионов.

Ленинградская область заняла 20-е место в рейтинге, поднявшись на 14 позиций по сравнению с 2016 годом, благодаря работе по снижению административных барьеров и развитию системы электронных госуслуг, считают в правительстве региона.

"Такой серьезный рывок удалось сделать благодаря комплексному подходу к снижению административных барьеров, развитию системы электронных государственных услуг, сокращению сроков согласования документации, развитию сети многофункциональных центров, комплексной поддержке предпринимательской инициативы", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.

Результат на длинной дистанции

Как признался губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, итоги рейтинга в 2016 году стали для областных властей "холодным душем". "Мы поняли, что нельзя "почивать на лаврах" успешности, нужно все время двигаться вперед. Сегодня, когда конкуренция между субъектами РФ за инвесторов, федеральные проекты и человеческий капитал обостряется, мы все время должны доказывать, что в Ленинградской области оптимальные условия и для бизнеса и для жизни", — отметил Дрозденко, слова которого цитирует пресс-служба.

Ивановская область впервые попала в двадцатку рейтинга, прибавив 14 пунктов и заняв 19-ю позицию. По мнению губернатора Павла Конькова, успех связан с тем, что в регионе "выстроена сама инновационная программа, есть определенные маяки, есть цели движения, то есть движение бизнеса во многом осмысленно".

По его мнению, движение связано со стратегическими проектами, созданием технопарков, индустриальных парков, плотной работой с федеральным центром. "Мы рейтингом плотно занимаемся уже 4 года, и выработана определенная система по всем направлениям. Я многие вопросы контролирую в этом плане лично… Поэтому, на мой взгляд, мы, конечно, с одной стороны, безусловно, рады, с другой стороны, в общем-то, считаем его закономерным", — сказал Коньков.

Ростовская область заняла в рейтинге 16-е место, поднявшись на 8 пунктов по сравнению с прошлым годом, благодаря комплексной и многолетней работе, считает глава Агентства инвестиционного развития региона Игорь Бураков.

"Губернатор (Василий Голубев) ставил цель попасть в топ-20, целый экономический блок региона работал над этим. Это результат комплексной работы", — пояснил Бураков РИА Новости. В качестве примера он привел то, что губернатор последовательно на протяжении многих лет не снижает объемы поддержки бизнеса, налоги не повышаются, объемы налоговых льгот расширяются. "Есть набор действий, который не измеряется одним годом, они дают результат на длинной дистанции. Мы можем каждый год отмечать позитивную динамику в регионе", — пояснил Бураков.

Костромская область обеспечила себе скачок с 25-го на 12-е место благодаря тому, что регион постоянно совершенствует инструменты поддержки инвесторов — бизнес "не вязнет в кипах бумаг и не сталкивается с чиновничьим равнодушием", заявил губернатор Сергей Ситников в ходе ПМЭФ.

"Поддержка инвесторов и создание для них благоприятных условий — важнейшее направление работы администрации Костромской области. Мы не только создали и постоянно совершенствуем инструменты поддержки, но также оказываем помощь в развитии и обеспечении инфраструктурой", — сказал глава региона.

По его словам, в Костромской области органы власти всех уровней помогают инвесторам оперативно решать любые возникающие проблемы. "Бизнес чувствует эти настроения, отсюда — положительная оценка региона", — подчеркнул Ситников.

Развивать инновационное производство и учиться у лидеров

Мордовия, которая в лидерской двадцатке регионов уступила один пункт и заняла 18-е место, намерена развивать инновационное производство и наращивать экспорт продукции, заявил врио главы республики Владимир Волков.

"Прежде всего, необходимо принять дополнительные меры по повышению результативности научно-прикладных исследований и разработок, укреплению связей науки с производством, привлечению к участию в научных разработках представителей малого и среднего бизнеса", — процитировали РИА Новости слова Волкова в его пресс-службе.

При этом он отметил, что республиканские власти готовы поддержать компании, занимающиеся научными разработками. За последние 3 года экспорт высокотехнологичной продукции вырос в 2,5 раза, причем большая доля приходится на страны Европы, Африки, стран СНГ.

"Мы намерены сделать всё, чтобы максимально расширить круг предприятий, способных работать на мировом рынке. Это одна из главных наших задач, которую мы будем решать в ближайшие годы. Причем на этот рынок должны выходить не только крупные, но и малые и средние предприятия", — подчеркнул Волков.

А власти Калужской области, которая потеряла два пункта и заняла пятое место, намерены работать над устранением административных барьеров в работе с инвесторами, заявил в пятницу губернатор Анатолий Артамонов. "Было бы странно, если бы лидировали одни и те же. Обязательно должно быть движение, оно подстегивает к развитию", — подчеркнул он.

По его словам, в числе лидеров следует обратить внимание на Чувашию. "Нам есть, чему у них поучиться. Одно из направлений — устранение административных барьеров. Это в первую очередь касается работы федеральных структур в регионе и органов местного самоуправления. Будем с ними собираться и смотреть, как можно улучшить этот показатель", — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что воспринимает инвестрейтинг АСИ скорее как оценку применения регионами России передовых практик в развитии своих экономических возможностей, в том числе и опыта Калужской области. "И как я вижу, этот опыт успешен", — подытожил Артамонов.

Промышленный и сельхозпотенциал добавили баллов

Ни один из дальневосточных регионов не вошел в первую двадцатку рейтинга, однако двум регионам Дальнего Востока — Хабаровскому краю и Амурской области — удалось добиться резкого скачка в рейтинге (на 33 и 31 пункт соответственно).

По словам губернатора Приамурья Александра Козлова, достичь хорошего результата его региону помогла работа по принципу "открытое правительство", когда чиновники регулярно выезжают в область и работают на местах, в том числе с предпринимателями, и помощь специалистов АСИ.

"Я возглавил проектный офис, организовали обучение управленческой команды. Включили в команду представителей федеральных ведомств… Вместе с АСИ сформировали список "быстрых побед", создали агентство по привлечению инвестиций, запустили обновленный инвестиционный портал, который создавали вместе с предпринимательским сообществом", — цитирует пресс-служба Козлова.

А вот губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт считает, что региону удалось подняться на 40-е место, благодаря работе над недостатками, в частности, сокращению сроков получения разрешения на строительство, уменьшению числа разрешительных процедур, реформированию работы по поддержке малого бизнеса.

"Первое — важно было побороть самих себя. Объективно, у нас есть причины, которые снижают наши показатели. Мы пошли по другому пути. Постарались превратить их в преимущество. Пригласили специалистов АСИ, чтобы они проанализировали ситуацию и показали места, где не влияют дальневосточные факторы. Увидели недоработки, в том числе по строительству. Могу сказать, сегодня бизнес-сообщество оценило нашу работу", — сказал Шпорт.

Как отмечают опрошенные РИА Новости эксперты, достичь хороших показателей двум регионам удалось благодаря промышленному и сельскохозяйственному потенциалу. Правда, по их мнению, ряд объективных проблем, в том числе инфраструктура и отдаленность, сдерживают развитие ДФО.

"Хабаровский край сохранил свой промышленный потенциал, свои базовые отрасли, и это придает уверенный рост. По Амурской области, с одной стороны, так или иначе влияет то, что в регионе очень большой сельскохозяйственный потенциал, плюс все, что связано с золотом. При этом не стоит забывать, что Приамурье — это, в первую очередь, космодром "Восточный", — сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.

По мнению политолога, доцента кафедры международных отношений ДВФУ Артема Лукина, ряд объективных проблем не позволили регионам Дальнего Востока попасть в первую двадцатку рейтинга. "Масса проблем, которые накапливались десятилетиями, которые объективно существуют в силу нашей отдаленности, в силу отсутствия инфраструктуры, в силу очень маленького населения — это тоже сдерживает прирост инвестиций, так как внутренний рынок очень узкий", — отметил эксперт.

Наращивать усилия и открывать новые возможности

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2017, обратился к главам российских регионов, призвав их постоянно наращивать усилия, открывая бизнесу новые возможности.

"Обращаюсь ко всем главам российских регионов — здесь нужно постоянно наращивать усилия, открывать бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы. Важнейшее, принципиальное значение для предпринимателей, для всех граждан имеет эффективная защита их прав, их бизнеса, их собственности", — сказал Путин.

Президент обратил внимание, что в формирование открытой, благоприятной деловой среды уже предметно включились регионы, упомянув лидеров рейтинга — Татарстан, Чувашию, Москву, Тульскую и Калужскую области.

"Целый ряд субъектов РФ, такие как Московская и Калининградская области, Санкт-Петербург, добился резкого качественного улучшения деловой среды. Приятно отметить, что впервые среди лидеров изменений, изменений к лучшему, и наши дальневосточные регионы: Хабаровский край и Амурская область", — заключил Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.