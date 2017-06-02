Лента кончилась: российская торговля переходит на онлайн-кассы

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Чуть менее месяца осталось до перехода розничной торговли на онлайн-кассы — с 1 июля 2017 года практически весь бизнес должен использовать в своих кассовых аппаратах фискальные накопители. Эти устройства позволят передавать данные о продажах потребителям товаров и услуг — то есть о каждом выбитом чеке — в Федеральную налоговую службу в автоматическом режиме.

Торговля станет максимально прозрачной, и сокрыть даже малую часть выручки не удастся — все данные будут у налоговиков как на ладони.

Преимущества получат и потребители: имеющийся на чеке QR-код можно будет отсканировать телефоном и увидеть онлайн, что он действительно проведен через кассу.

Выиграют и клиенты интернет-магазинов. Как рассказали в Ассоциации интернет-торговли (АКИТ), проблема фальшивых чеков на виртуальных прилавках существует — бывает, что курьеры приезжают к клиентам с левым кассовым аппаратом. При возникновении проблем добиться чего-либо от продавца с таким чеком практически невозможно.

Теперь же сразу при совершении покупки клиент сможет верифицировать чек — узнать, настоящий он или "фейковый".

Нота протеста

В Федеральной налоговой службе подсчитали: нарушения, связанные с применением кассовых аппаратов, ведомство выявляет в более чем 90% случаев. "Новый порядок приведет к созданию прозрачной среды, снизит теневую долю оборота и повысит поступления в бюджет", — уверены в ФНС.

Еще в феврале — а именно тогда стартовал переход на онлайн-кассы — в отрасли заявили, что к нововведениям готовы и приветствуют их, ведь новый порядок значительно упростит для них передачу отчетности в налоговую. Избавиться от старых кассовых аппаратов торговые точки должны к 1 июля — тех, кто будет продолжать с ними работать, начнут штрафовать.

Уже к маю представители рынка начали проявлять растущую обеспокоенность. Контракты на поставку фискальных накопителей они уже заключили, но уложиться в сроки поставщики совсем не торопятся.

На рынке возник дефицит устройств, что грозит игрокам сбоями продаж и штрафами, предупредили в Национальной ассоциации сетевых ритейлеров (НАСТ).

"Как ассоциация предпринимателей, мы считали своим долгом уведомить о возможных проблемах государственные регулирующие органы", — пояснили в НАСТ.

В руководстве одного из членов ассоциации — группы Inventive Retail Group (владелец сети re:Store) — отмечают: кассовая реформа серьезно снижает бумажную нагрузку, избавляя от необходимости перелопачивать кучу документации при налоговых проверках по кассовой дисциплине.

"Онлайн-кассы избавляют от этой волокиты, к тому же это хорошая современная система, сулящая массу преимуществ при организации розничных бизнес-процессов", — отметил гендиректор IRG Тихон Смыков.

По его словам, все магазины сети re:Store уже оснащены новой контрольно-кассовой техникой.

Кассовый ажиотаж

В Российской ассоциации производителей контрольно-кассовой техники ранее заявили, что дефицита фискальных накопителей для онлайн-касс нет — их производят в достаточном объеме, и поставка постоянно увеличивается.

Тем не менее на то, что фискальных накопителей на всех пока не хватает, указали и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие розничные сети страны, такие как "Ашан", "Лента", "Атак", "М-Видео" и "Спортмастер".

"Например, у компании есть обращение к поставщику, и поставщик отвечает, что обращение принято, но из-за нехватки фискальных накопителей поставка откладывается. Мы тоже переживали, что с 1 июля не сможем работать", — рассказал Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора АКОРТ.

Сейчас на контрольно-кассовую технику с фискальными накопителями в АКОРТ перешли только на 50-60%.

По оценкам Ионкина, в среднем по рынку отставание в реализации проекта составляет месяц-полтора — сказывается ограниченное количество поставщиков и единый старт массовых покупок устройств.

Наличие проблемы признали и в ФНС, сообщив, что службе "поступают отдельные жалобы на то, что по срок исполнения по заключенным контрактам на поставку фискальных накопителей истек, а оборудование не поставлено".

Охладили рынок

Точку в спорах и взаимных обвинениях сторон решил поставить Минфин. В ведомстве пообещали: тех, кто до 1 июля не успеет установить новую контрольно-кассовую технику, штрафовать не будут.

Главное условие — к наступлению дедлайна у предпринимателя на руках должен быть договор о поставке с разумными сроками исполнения. По оценкам АКОРТ, средние сроки поставки новой техники сейчас не превышают 60 дней.

Разъяснение Минфина в отрасли оценили, назвав его шагом навстречу участникам рынка, который решил массу проблем.

"Этот буфер в два месяца — вполне разумные сроки, которые здорово охладили рынок", — отметили в АКОРТ. С облегчением вздохнули и в НАСТ, заявив о последовательной поддержке кассовой реформы.

"Мы с самого начала выступали за эту реформу и сейчас очень благодарны, что Минфин при участии ФНС России вовремя дали разъяснения и сняли сложившееся напряжение на рынке. Это должно обезопасить нас от остановок продаж и возможных штрафов. Теперь важно, чтобы разъяснение было донесено до налоговых инспекторов на местах", — заявила исполнительный директор ассоциации Лия Левинбук.

Как подсчитали ранее в "Опоре России", к 1 июля пройти перерегистрацию должны 1,2 миллиона касс старого образца, пока же с задачей справились чуть более пятиста тысяч. Очевидно, что процесс затянется.