Власти ХМАО и АСИ подписали соглашения о сотрудничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн — РИА Новости. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и генеральный директор НКО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева подписали два соглашения о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает в пятницу пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что автономный округ сотрудничает с АСИ по нескольким направлениям в формате отдельных проектов и соглашений.

"В соглашении перечислены 15 базовых направлений сотрудничества, в том числе сбор и внедрение успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне", — заявили в правительстве Югры. По словам губернатора региона, в соглашении появился механизм, в соответствии с которым АСИ будет независимым и открытым оценщиком достижений по состоянию инвестиционного климата и по выполнению поручений президента РФ на территории ХМАО. "Мы нуждаемся в таких оценках, и механизм, который предлагает АСИ, нас абсолютно устраивает", — цитирует пресс-центр слова Комаровой.

Второе соглашение касается реализации проекта АСИ под названием "Магазин верных решений". "Это уникальная база лучших региональных и муниципальных практик социально-экономического развития, основанная на итогах всероссийского конкурса, который прошел в прошлом году и собрал более 400 заявок от 68 регионов. В этом конкурсе активно участвовала Югра, став победителем в номинации "Вовлечение общественности в принятие ключевых решений", — прокомментировали в правительстве ХМАО, добавив, что все собранные в "Магазине" практики представляют собой готовый к внедрению продукт.

Для реализации на территории региона власти округа отобрали несколько проектов, касающихся сферы ЖКХ и энергосбережения. "Мы выбрали уже несколько проектов, которые будем реализовывать при сопровождении АСИ. В этой связи полагаю, что эти соглашения, как и предыдущие, будут выполнены и реализованы с тем успехом, на который рассчитывает правительство автономного округа. Уверена, что и агентство будет удовлетворено нашим вкладом и нашим взаимодействием по этим важнейшим вопросам", — заявила Комарова.

Гендиректор АСИ в свою очередь назвала Югру одним из лидеров в сфере социального предпринимательства. "Сегодня в округе лучшая практика по организации доступа негосударственного сектора в социальную сферу, и те модели, решения, которые показали результат, мы описываем для других регионов. Мы готовы сотрудничать и поддерживать ваши проекты", — резюмировала она.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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