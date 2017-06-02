Андрей Мельниченко: Россия один из лидеров по сокращению парниковых газов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. России не придется предпринимать глобальных усилий в энергетике для реализации целей, намеченных Парижским соглашением по климату. Высокая доля атомной и гидрогенерации, а также меры по повышению энергоэффективности позволяют стране уже быть в числе лидеров по сокращению парниковых газов, считает основной бенефициар СУЭК и СГК Андрей Мельниченко.

"Россия уже сделала большую работу из реализации тех целей, которые намечены Парижским соглашением. А именно — наша энергетика является по большей части в значительной степени лидером с точки зрения низкоуглеродного производства — доля гидрогенерации и атомной генерации гораздо выше, чем в США, Германии и многих других странах", — сказал Мельниченко журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Те тренды, что уже запущены в стране, такие как строительство ГЭС, повышение энергоэффективности, по словам спикера, уже позволяют стране быть в числе лидеров процесса по сокращению парниковых газов. Кроме того, Россия обладает уникальными экологическими преимуществами. "Мы являемся экологическим донором планеты, в том числе из-за большого количества лесов, нежели источником выбросов… Думаю, нам не надо будет предпринимать глобальные усилия в этом направлении", — полагает Мельниченко.

Вступившее в силу Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

Соглашение ратифицировали 72 страны, на которые приходится более 56% мировых выбросов парниковых газов. В четверг американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение — первое глобальное обязательное климатическое соглашение — вступило в силу 4 ноября, так как 6 октября его ратифицировали 72 страны, на которые приходится более 56% мировых выбросов парниковых газов. Соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. В конце февраля вице-премьер РФ Александр Хлопонин сообщал, что правительство РФ предложит президенту ратифицировать Парижское соглашение по климату в ближайшее время.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.