Борисов: Якутия будет и дальше развивать альтернативную энергетику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Якутия намерена продолжать проекты в области альтернативной энергетики, в частности солнечной и ветровой, завил глава Якутии Егор Борисов.

"В условиях Якутии энергетика — это дорогая вещь. Мы сейчас реализуем концепцию развития нетрадиционных источников энергии, солнечной и ветряной. Уже несколько проектов работает, туда привлечены инвесторы из Японии. В частности, солнечные электростанции работают в четырех регионах республики, а в Булунском районе реализуется проект ветряной станции и она начнет работать в этом году. Интерес большой, мы будем и дальше развивать это направление", — сказал РИА Новости Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он также сообщил, что в этом году будет создан Центр поддержки экспорта, который будет способствовать продвижению товаров из Якутии на внешние рынки.

"Формирование этого центра в этом году завершится. Якутия специфических субъект России, имеющий ограниченную инфраструктуру. У нас нет ни железных, ни автомобильных дорог способных связать всю республику. Поэтому мы вынуждены искать другие способы, другие виды конкурентных товаров. Соответственно мы должны понять свою позицию и заниматься экспортом этой продукции. Речь идет о товарах, которые несут небольшие транспортные расходы. Это ювелирная промышленность, гранильная, особые эксклюзивные продукты питания, например рыба и оленина", — сказал глава Якутии.

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