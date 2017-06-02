Берг: Оренбуржье - флагман по темпам ввода объектов солнечной генерации

С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Оренбургская область в настоящее время является флагманом в России по темпам ввода объектов солнечной генерации; к 2020 году суммарная мощность оренбургских СЭС должна превысить 200 мегаватт, сообщил на ПМЭФ-2017 губернатор области Юрий Берг.

"В Оренбургской области уже введено в эксплуатацию пять солнечных электростанций, и строительство еще продолжается. Энергетика сегодня — одна из самых стремительно развивающихся отраслей отечественной и мировой экономики, где идет активный поиск альтернативных направлений. В настоящее время СЭС — это мощные источники альтернативной энергетики в России", — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что развитие "зеленой энергетики" — одно из направлений систематической работы в Оренбуржье по сохранению окружающей среды.

"На днях у нас состоялось торжественное открытие Соль-Илецкой СЭС. Это одна из крупнейших солнечных электростанций в России, ее мощность 25 мегаватт. Причем абсолютно все комплектующие, включая солнечные панели, сделаны в России. В непосредственной близости от СЭС находится ветропарк, где энергию производят семь ветрогенераторов. Кроме того, неподалеку будет смонтирована установка по производству биогаза. А все вместе это образует настоящий парк альтернативной энергетики", — сказал Берг

Он добавил, что к 2020 году суммарная мощность всех оренбургских СЭС должна превысить 200 мегаватт.

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