Росатом построит в Татарстане завод углеродного сырья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" построит в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане новый завод углеродного сырья, которое будет применяться для производства композитных материалов как для оборонно-промышленного комплекса, так и для гражданских отраслей страны.

Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и президент Татарстана Рустам Минниханов. Речь идет о строительстве завода по выпуску так называемого ПАН-прекусора — основного сырья для производства углеродного волокна, из которого затем будут делать композитные материалы.

"Новый завод позволит обеспечить углеродным волокном на базе собственного сырья как предприятия оборонно-промышленного комплекса, так и производства гражданской продукции", — отметил Лихачев.

По словам Минниханова, новый проект "позволит расширить успешное сотрудничество" Татарстана с Росатомом. Он напомнил, что ранее в ОЭЗ "Алабуга" был построен и пущен завод по производству углеволокна "Алабуга-Волокно".

Строительство завода планируется начать в этом году и полностью реализовать проект в 2020 году. Проектная мощность нового завода — 5 тысяч тонн в год с перспективой увеличения производства до 25 тысяч тонн в год. На начальном этапе будет создано 120 рабочих мест, при выходе на полную мощность число работников увеличится до 700 человек.

Общий объем инвестиций составит 6,9 миллиарда рублей, из которых 2,1 миллиарда рублей вложит ОЭЗ "Алабуга", обеспечив площадку под строительство, возведение зданий и сооружений, а также обеспечение завода энергоресурсами на период эксплуатации. Росатом вложит 4,8 миллиарда рублей, обеспечит проектирование, поставку технологий и дальнейшую эксплуатацию производства. В проекте будет участвовать дочерняя компания Росатома АО "Химпроминжиниринг" (бренд UMATEX Group).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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