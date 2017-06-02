Глава Ингушетии: исламский банкинг может стать "народным проектом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Исламский банкинг может стать "народным проектом" и составить конкуренцию ведущим банкам, заявил глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Исламский банкинг может стать народным проектом, который может составить конкуренцию ведущим банкам, зарабатывающим на процентах", — сказал Евкуров.

По его словам, "это было бы хорошо для населения, не только мусульман, но и вообще для верующих любой конфессии". "Тем более что опыт показывает, что когда в мировой кризис банки рушились, исламские банки – немногие банки, которые остались на уровне и с хорошей прибылью", — отметил Евкуров.

Партнерский банкинг или исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которые широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного процента, осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.